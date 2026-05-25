L' America nel mondo | mercoledì al Liceo Sensale Luca Castagna presenta il suo libro sulla Dottrina Monroe
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Duecento anni di politica estera americana al centro di un incontro in programma mercoledì 27 maggio alle 11 nell'aula magna del Liceo Scientifico "Nicola Sensale". Il professor Luca Castagna, docente di Storia Contemporanea all'Università di Salerno, presenterà il suo volume dedicato alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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