L' America nel mondo | mercoledì al Liceo Sensale Luca Castagna presenta il suo libro sulla Dottrina Monroe

Da salernotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Duecento anni di politica estera americana al centro di un incontro in programma mercoledì 27 maggio alle 11 nell'aula magna del Liceo Scientifico "Nicola Sensale". Il professor Luca Castagna, docente di Storia Contemporanea all'Università di Salerno, presenterà il suo volume dedicato alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Giulia. Quel rovescio all'incrocio", Thomas Trenchi presenta il suo libro al Liceo Gioia

Leggi anche: "Dalle colline piacentine al Pacifico", Paola Cerri presenta il suo libro ai mercoledi coi grilli per la testa

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web