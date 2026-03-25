Venerdì 27 marzo alle 14,30 all'aula immersiva del Liceo Melchiorre Gioia di Piacenza si terrà la seconda presentazione del libro "Giulia. Quel rovescio all'incrocio" scritto da Thomas Trenchi. La storia di Giulia nelle parole di Thomas Trenchi. Il nuovo libro Edizioni Officine Gutenberg si intitola “Giulia. Quel rovescio all’incrocio” e ci porta il racconto di una ragazza che viveva di tennis ma che una notte d’estate a New York viene travolta da un’auto e tutto si frantuma. Da quel momento inizia una partita diversa, la più difficile. Una lotta contro il dolore, la paura, la perdita del controllo sul proprio corpo. Un match che la costringe a rimettere in discussione ogni dettaglio della sua esistenza: l’amore, la famiglia, la quotidianità, i viaggi, lo sport. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - "Giulia. Quel rovescio all'incrocio", Thomas Trenchi presenta il suo libro al Liceo Gioia

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