Dalle colline piacentine al Pacifico Paola Cerri presenta il suo libro ai mercoledi coi grilli per la testa

L'11 marzo alle 17.30 si svolge presso la Libreria Internazionale Romagnosi l'incontro con Paola Cerri, che presenta il suo libro intitolato

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Paola Cerri, piacentina, insegnante, da qualche anno "emigrata" a Gropparello, propone alla rassegna letteraria "i mercoledì coi grilli per la testa" alla Libreria Romagnosi, a confronto con Claudio Arzani, giornalista e scrittore, e col supporto di letture da parte di Dalila Ciavattini, il libro "Dalle colline piacentine al Pacifico: il viaggio di Giuseppe Enepi attraverso la memoria" (stampa Officine Gutenberg), testimonianza dell'allora giovane alpino Giuseppe che dopo il ritorno in Valchero alla sua Mandola (frazione di Gropparello) ha realizzato un audio col quale, intervistato da un vicino di casa, Piero Magnani, ha lasciato il ricordo del suo vissuto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

