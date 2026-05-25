Il 25 maggio 2026, un uomo di 39 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver investito due donne e poi fuggito. L’incidente è avvenuto a Lambrate e l’indagato è stato interrogato sabato mattina nelle camere di sicurezza di un carcere milanese. Dopo l’interrogatorio, è stato trasferito in custodia domiciliare. Le due vittime sono state soccorse sul luogo dell’incidente, ma le loro condizioni non sono state rese note.

Il 25 maggio 2026, Giorgio Piazzolla, 39 anni, è stato trasferito in regime di domiciliari dopo l’interrogatorio di garanzia avvenuto sabato mattina nelle camere di sicurezza del carcere di San Vittore. L’uomo è accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Il fatto risale a mercoledì sera, quando il trentanovenne ha investito due donne su una striscia pedonale in via Carnia, a Lambrate, per poi fuggire dal luogo dell’incidente senza prestare assistenza. La dinamica dell’incidente in via Carnia. L’evento si è consumato alle ore 21:35 di mercoledì scorso, quando la Smart ForTwo nera guidata da Piazzolla ha colpito due sorelle mentre attraversavano la strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lambrate, investe due donne e fugge: l’indagato è ai domiciliari

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