L' Alta Valle del Tevere riscopre le proprie radici | successo per il forum internazionale

Le giornate di studio internazionale si sono concluse con un bilancio positivo. Si sono svolte venerdì 15 e sabato 16 maggio presso la Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro. L’evento ha coinvolto partecipanti da diversi paesi, concentrandosi sulle radici storiche dell’Alta Valle del Tevere.

Si sono concluse con un bilancio estremamente positivo le giornate di studio internazionale ospitate venerdì 15 e sabato 16 maggio presso la Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro. L'evento ha saputo trasformare la Sala Coleschi in uno stimolante laboratorio intellettuale di respiro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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