La presidente Proietti a confronto con le imprese delle sezioni Alta Valle del Tevere e Grafica e Cartotecnica

Gli imprenditori delle sezioni Alta Valle del Tevere e Grafica e Cartotecnica di Confindustria Umbria hanno partecipato a un incontro con la Presidente della Regione Umbria. La riunione si è svolta nell’ambito di un confronto tra rappresentanti delle imprese e istituzioni locali, senza altri dettagli pubblicamente comunicati.

Al centro del dibattito le principali politiche di sviluppo del territorio e il ruolo strategico dell’Altotevere nel sistema economico regionale Gli imprenditori delle sezioni Alta Valle del Tevere e Grafica e Cartotecnica di Confindustria Umbria hanno incontrato la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. L’iniziativa è stata ospitata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, in occasione del Consiglio direttivo congiunto delle sezioni presiedute da Claudio Bigi e Leonardo Bambini. "Al centro del confronto - si legge in una nota - le principali politiche di sviluppo del territorio e... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - La presidente Proietti a confronto con le imprese delle sezioni Alta Valle del Tevere e Grafica e Cartotecnica Articoli correlati Monterchi entra nel Distretto di Economia Civile dell’Alta Valle del TevereArezzo, 20 gennaio 2026 – Prosegue il percorso di crescita del Distretto di Economia Civile dell’Alta Valle del Tevere umbra e toscana. Il caso di Norma Cossetto divide l’Alta Valle del Tevere: Città di Castello dice sì, San Giustino frenaIl Comitato 10 Febbraio elogia l’unanimità tifernate e lancia un appello al sindaco di San Giustino per riconsiderare il diniego all’intitolazione di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alta Valle del Discussioni sull' argomento Sanità, opposizioni all’attacco: Confermato il depotenziamento del laboratorio analisi di Pantalla; Monete di varie epoche storiche, frammenti di vasellame e medaglie antiche: tutto recuperato dai carabinieri; Sara Proietti Cignitti vince il suo secondo titolo italiano nello sci nordico: la fondista di Affile gareggia con il Winter Sport di Subiaco; Stop ai trasferimenti sanitari da Pantalla verso l’alta Umbria. In Alta Valle del Tevere affluenza domenicale al 50,97%. Dopo la chiusura dei seggi, in tempo reale i dati parziali e definitivi dei quindici comuni. - facebook.com facebook