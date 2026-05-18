Non solo mare 5 capitali europee e non da visitare a giugno a meno di 400 euro

Con l’arrivo di giugno, molte città europee e non solo si rivelano mete interessanti per i viaggiatori che desiderano scoprire nuove destinazioni. In questo periodo, le città sono meno affollate e le temperature sono generalmente più miti, rendendo piacevoli le visite. Sono disponibili diverse opzioni di viaggio a meno di 400 euro, tra città esotiche e capitali del nord, offrendo l’opportunità di visitare luoghi storici e culturali prima che inizi l’alta stagione turistica.

Dalle capitali più esotiche a quelle nordiche, giugno è il momento ideale per esplorare le città prima del caldo intenso e dell’alta stagione. Fanpage.it ha selezionato cinque destinazioni da visitare con un weekend lungo dal 26 al 29 giugno spendendo meno di 400 euro tra voli e alloggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Meraviglie Low cost 2026: Scopriamo quali sono le mete da visitare assolutamente

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