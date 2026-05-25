Il 22 maggio è stato pubblicato “ASANTE”, il nuovo album di Laïoung. Il disco contiene brani inediti che combinano elementi di afro-beat, trap e soul. È disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è distribuito da Teorema Music e ADA Music. Laïoung torna con questa pubblicazione dopo un periodo di assenza, offrendo un progetto caratterizzato da una fusione di generi musicali.

Laïoung torna con “ASANTE”, il nuovo album di inediti disponibile dal 22 maggio in tutti gli store digitali per RRR Records e distribuito da Teorema Music by ADA Music. Un progetto che rappresenta molto più di un semplice disco: è il racconto di una trasformazione personale, artistica e spirituale maturata nel corso di tre anni vissuti tra Europa, Africa e Americhe. Il titolo “ASANTE”, parola swahili che significa “grazie”, sintetizza il senso profondo dell’intero lavoro. Un ringraziamento rivolto alla famiglia, al team, ai fan e alla spiritualità che hanno accompagnato il percorso di rinascita dell’artista. Ma anche l’inizio di una nuova fase creativa, completamente indipendente e libera da compromessi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Laïoung pubblica “ASANTE”: il nuovo album tra afro-beat, trap, soul e rinascita personale

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