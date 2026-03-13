Da venerdì 13 marzo è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “POST”, il nuovo album di Kalpa distribuito da Triggger. Il disco presenta brani caratterizzati da sincerità e un senso di caos lucido, riflettendo un’urgenza che sembra rappresentare una generazione in fermento. L’album si inserisce nel panorama musicale come un esempio di proposta autentica e diretta.

Da venerdì 13 marzo è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “POST”, il nuovo album di Kalpa, distribuito da Triggger. Un disco che nasce da un’esigenza profonda di trasformazione e che si presenta come un lavoro intenso, stratificato e profondamente contemporaneo, capace di attraversare le inquietudini del presente con uno sguardo lucido, personale e senza filtri. Il titolo “POST” richiama immediatamente l’idea di superamento. Nei movimenti artistici, il prefisso “post-” viene infatti utilizzato per indicare ciò che viene dopo, ciò che evolve da una forma precedente mantenendone però l’essenza. È proprio da questa riflessione che prende forma il nuovo progetto di Kalpa: quando si è dato tutto, quando una fase si esaurisce, resta solo una possibilità, distruggere e ricostruire. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Kalpa pubblica “POST”: il nuovo album tra sincerità, caos lucido e urgenza generazionale

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