Nicolò Filippucci pubblica Un posto dove andare il nuovo album

Nicolò Filippucci ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, intitolato “Un posto dove andare”, previsto per il 10 aprile e già disponibile in pre-order. Dopo aver vinto nella sezione Nuove Proposte alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, il cantante si prepara a presentare il suo progetto discografico al pubblico. L’album rappresenta il passo successivo nel suo percorso musicale.

Dopo la vittoria nella sezione Nuove Proposte della 76ª edizione del Festival di Sanremo, Nicolò Filippucci è pronto ad aprire un nuovo capitolo del suo percorso musicale con “ Un posto dove andare ”, il nuovo album in uscita il 10 aprile, già disponibile in pre-order.. “ Un posto dove andare ” è il racconto di una crescita, un viaggio di scoperte, trasformazioni ed esperienze che hanno segnato il percorso personale e artistico di Nicolò. L’album racconta le emozioni, gli incontri e i momenti vissuti dal giovane cantautore che, nell’ultimo anno, ha affrontato tante prime volte, conosciuto nuove persone e attraversato situazioni che hanno contribuito a definire l’identità del suo progetto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Nicolò Filippucci - LAGUNA (Testo/Lyrics) Sanremo 2026

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