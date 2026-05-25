L'Aia non sarà commissariata parere negativo del Collegio di Garanzia | ci saranno nuove elezioni

Notizia in breve

Il Collegio di Garanzia ha respinto la richiesta di commissariamento dell'Aia avanzata da Gravina. Secondo la decisione, non ci sono i requisiti necessari per nominare un commissario. Di conseguenza, non verrà istituito un commissariamento e si procederà con nuove elezioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono state prese altre misure in tal senso.