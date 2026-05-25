Lagarde punzecchia Trump | Non capisce un granché l’Europa

La presidente della Banca Centrale Europea ha criticato pubblicamente l’ex presidente degli Stati Uniti, affermando che non comprende bene l’Europa. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli su contesti o motivazioni. Nessuna risposta è stata registrata dall’interessato. La frase si inserisce in un quadro di tensione tra le due figure politiche.

La presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde punzecchia Donald Trump. “Lui non capisce un granché l’Europa. È complicata, ha ragione, è complicata la situazione perché noi abbiamo reso le cose abbastanza complesse. Abbiamo il Parlamento Europeo, poi c’è la Commissione Europea, poi c’è il Consiglio Europeo, tutti devono collaborare. Quindi Kissinger diceva: ‘Dimmi qual è il numero di telefono per l’Europa’ e secondo me le cose non sono cambiate tanto. Per Trump è facile dire: ‘Non capisco, non capisco’ “, ha detto la numero uno della Bce, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Forum de Davos: Donald Trump confond le Groenland et l'Islande

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