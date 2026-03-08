Iran Trump | La Russia li sta aiutando? Non sta funzionando granchè

Il presidente statunitense ha commentato le recenti notizie riguardanti le accuse di intelligence secondo cui la Russia avrebbe fornito informazioni all’Iran per attaccare le truppe e le risorse degli Stati Uniti in Medio Oriente. Trump ha affermato che, anche se ci sarebbero stati tentativi, non sembrano avere molto successo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli nel suo intervento ufficiale.

Il presidente Donald Trump non ha confermato le notizie secondo cui i funzionari dell'intelligence statunitense ritengono che la Russia abbia fornito all'Iran informazioni per colpire le truppe e le risorse statunitensi in Medio Oriente. "Se si guarda a ciò che è successo all'Iran nell'ultima settimana, se stanno ottenendo informazioni, non li sta aiutando molto", ha detto Trump.

