La Banca Centrale Europea sta valutando se procedere con un taglio dei tassi nella riunione di giugno, ma al momento la presidente Lagarde preferisce prendersi del tempo. Nonostante le tensioni generate dallo shock energetico globale, la decisione di modificare la politica monetaria non è ancora stata presa. La BCE monitora attentamente le evoluzioni economiche e finanziarie prima di intervenire, senza comunicare un’azione immediata.

Il mondo affronta l’ennesima crisi e i tassi sono osservati speciali. La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, per il momento aspetta: lo shock energetico globale è rilevante ma giudicato non ancora sufficiente per modificare la politica monetaria. Lagarde ha deciso di continuare ad osservare ancora l’evoluzione dei prezzi e la durata della crisi. Solo dopo la Bce deciderà per la modifica dei tassi, con effetti a cascata su tutta l’economia. Bce e tassi, Lagarde attendista. Sul banco degli imputati c’è sempre lui, lo Stretto di Hormuz, lo snodo fondamentale per il petrolio mondiale ma anche per il gas, i fertilizzanti e le medicine, fra mille altre merci.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Taglio dei tassi Bce di giugno a rischio, Lagarde prende tempo: i motivi

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