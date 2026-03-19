Il Consiglio della Bce ha deciso di mantenere i tassi al 2% durante la riunione di oggi a Francoforte. La presidente ha affermato che l'istituzione si sente pronta a affrontare le incertezze derivanti dalla crisi in Iran e dal rialzo dei prezzi dell’energia, sottolineando che l’orientamento rimane quello di stabilizzare l’inflazione intorno al target del 2% nel medio termine.

(Agenzia Vista) Frankfurt, 19 marzo 2026 “Il Consiglio della Bce è determinato ad assicurare che l'inflazione si stabilizzi sul target del 2% nel medio termine, a dispetto dei rischi associati alla crisi in Medioriente ed alle pesanti ripercussioni dei prezzi dell'energia. La guerra in Medioriente ha reso le prospettive economiche significativamente più incerte, creando rischi al rialzo per l'inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica. Il conflitto avrà un impatto sostanziale sull'inflazione. L'economia si è confermata resiliente negli ultimi trimestri e le aspettative sui prezzi si confermano ben ancorate. La guerra in Iran ha già avuto impatto sui redditi reali e sulla fiducia e potrebbe essere ancora più grave”, così la Presidente della Bce Christine Lagarde. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lagarde (Bce): Tassi fermi al 2%. Siamo ben posizionati per navigare incertezza da crisi in Iran

Articoli correlati

Leggi anche: La Bce lascia i tassi fermi al 2%: “I governi rilancino la crescita”. E Lagarde invia una check list delle riforme

Bce lascia i tassi fermi al 2%(Adnkronos) – Nessuna sorpresa dalla prima riunione del 2026 del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di...

Lagarde (Bce): Tassi fermi al 2%. Siamo ben posizionati per navigare incertezza da crisi in Iran

Tutto quello che riguarda Lagarde Bce Tassi fermi al 2 Siamo ben...

Temi più discussi: Tassi Bce e inflazione: Lagarde alle prese con un nuovo dilemma; BCE, TASSI FERMI MA MASSIMA VIGILANZA SU ENERGIA E INFLAZIONE - Unimpresa; La BCE aumenterà i tassi di interesse con la guerra in Iran?; Guerra e prezzi sul tavolo delle banche centrali. Aie: Presto i barili delle scorte sul mercato.

Riunione BCE oggi con spettro rialzo tassi. Quante volte nel 2026 con Lagarde in preda ad ansia inflazione. DirettaTassi BCE, cosa accade oggi al termine della seconda riunione del 2026. Attenzione a cosa dirà Lagarde sull’impatto dello shock petrolio sull’inflazione. La diretta di Money.it. msn.com

La Bce lascia i tassi d’interesse invariati al 2% come da previsioniOggi a Francoforte si è tenuta la riunione del Consiglio direttivo della Bce con la consueta decisione sui tassi d’interesse. La Banca centrale europea mantiene, come atteso, i tassi d'interesse fermi ... tg24.sky.it

È il giorno della Bce: il mercato si attende tassi fermi, tutta l'attenzione è sulla conferenza stampa di Christine #Lagarde, anche alla luce dei timori sull'inflazione legati ai balzi dei prezzi di gas e petrolio causati dalla guerra in Medio Oriente. Ecco tre domande x.com

Guerra Iran, stiamo vivendo un momento di incertezza e volatilità sui mercati che non ha paragoni con il 2022: così Christine Lagarde a France TV. La presidente della Bce ha spiegato come i continui sobbalzi dei prezzi del petrolio rendano difficile gestire la s - facebook.com facebook