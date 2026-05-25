La Banca centrale europea ha comunicato che non ci saranno modifiche anticipate sui tassi di interesse né deroghe alle regole del Patto di stabilità. La presidente della Bce ha precisato che le decisioni sui tassi saranno prese in modo indipendente e in base alle condizioni economiche. La posizione si mantiene ferma rispetto alle richieste di alcuni governi di allentare i vincoli fiscali e di anticipare eventuali variazioni sui tassi. La comunicazione è arrivata in risposta a recenti richieste di intervento da parte di esecutivi nazionali.

Da Christine Lagarde, numero uno della Bce, arriva la doccia fredda che spegne le speranze del Governo Meloni: non ci sarà alcuna anticipazione sui tassi d’interesse o aperture a eccezioni sul Patto di stabilità. È questa la linea indicata da Lagarde intervenuta negli studi di Che tempo che fa di Fabio Fazio, sul canale Nove. Dal capo della Bce è inoltre arrivato un inciso sull’ipotesi rialzo dei tassi ed anche un richiamo all’unità europea in questa fase segnata da inflazione, costi energetici alle stelle e crescita debole. Rialzo dei tassi a giugno? La risposta di Lagarde. Alla domanda sulla possibilità che la Banca Centrale Europea possa intervenire con un nuovo rialzo dei tassi nella prossima riunione di politica monetaria di giugno 2026, Lagarde ha scelto la via del riserbo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lagarde chiude alle deroghe sul Patto di stabilità, risposta a Meloni e novità sui tassi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Christine Lagarde boccia la richiesta di deroga dell'Italia sul Patto di stabilità: "Attenersi alle regole"La presidente della Bce ha dichiarato che l’Italia non può ottenere una deroga al Patto di stabilità e deve rispettare le regole esistenti.

Patto di stabilità, Lagarde all’Italia: ‘attenersi alle regole’La presidente della Banca centrale europea ha detto che l’Italia deve rispettare le regole del patto di stabilità, in particolare quelle sul deficit,...

Temi più discussi: Deroga al Patto, stop di Lagarde: L’Italia si attenga alle regole; Christine Lagarde da Fazio: no a deroghe sul Patto di stabilità. Sui tassi massima incertezza; Lagarde risponde a Meloni: Deroghe a Patto di stabilità? Abbiamo delle regole; Lagarde frena sui tassi e avverte l'Europa: La decisione arriverà l'11 giugno.

Christine #Lagarde da #Fazio : no a deroghe sul Patto di stabilità. Sui tassi massima incertezza | MilanoFinanza News HA DEVASTATO L’ #Europa va eliminata! x.com

Deroga al Patto, stop di Lagarde: L’Italia si attenga alle regoleLa presidente Bce boccia la richiesta di un allentamento fiscale contro i rincari energetici. Sui tassi saprete l’11 giugno, ma lascia aperta la porta ... repubblica.it

Christine Lagarde boccia la richiesta di deroga dell'Italia sul Patto di stabilità: Attenersi alle regoleLa presidente della Bce, Christine Lagarde, ha bocciato la deroga del Patto di stabilità chiesta dal governo italiano e ha fatto appello alle regole ... virgilio.it