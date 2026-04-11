Nella semifinale maschile della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, attualmente in svolgimento a Il Cairo, si distingue il concorrente egiziano Moutaz Mohamed. L’atleta locale si è distinto nelle prove che si sono svolte finora, preparando il terreno per la finale prevista per domani. La competizione si svolge nel rispetto del programma stabilito, con i partecipanti che si sfidano in varie discipline del pentathlon.

Nelle semifinali maschili della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, in corso a Il Cairo, in Egitto, si mette in mostra il padrone di casa Moutaz Mohamed, che fa la voce grossa in vista della finale di domani. Nessun azzurro aveva invece superato lo scoglio delle qualificazioni. Nelle semifinali l’egiziano Moutaz Mohamed termina primo a quota 1561, col miglior tempo nel nuoto ed il secondo negli ostacoli, andando a precedere l’ucraino Yuriy Kovalchuk, secondo con 1558, a 3?, mentre è terzo il magiaro Mihaly Koleszar con 1555, a 6?. Saranno da tenere d’occhio anche il tedesco Christian Zillekens, quarto con 1551, a 10?, l’altro padrone di casa egiziano Moustafa Abouamer, quinto con 1547, a 14?, il cinese Li Liuchang, sesto con 1546, a 15?, ed il polacco Lukasz Gutkowski, settimo con 1544, a 17?.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pentathlon, Moutaz Mohamed fa la voce grossa in casa nella semifinale de Il Cairo

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