L' affluenza definitiva a Comacchio

Alle 15 di lunedì, si è conclusa l’affluenza alle urne a Comacchio, con il 44,96% degli aventi diritto che ha espresso la propria preferenza per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.

Alla chiusura delle urne, alle 15 di lunedì, ha votato a Comacchio per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale il 44,96% degli aventi diritto. Neanche la metà degli elettori si è recata alle urne. All'ultimo dato delle 23 di domenica sera aveva votato il 31,21% degli elettori. Poi nel. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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