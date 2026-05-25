Affluenza definitiva a Loreto
A Loreto, si sono chiusi i seggi con il 51,93% degli aventi diritto che ha espresso il proprio voto. La partecipazione è calata rispetto alla precedente tornata elettorale, quando aveva votato il 61,59%.
Chiusi i seggi anche a Loreto. Nella città mariana ha votato il 51,93% degli aventi diritto, contro il 61,59% della precedente tornata elettorale. . 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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