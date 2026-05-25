Affluenza definitiva a Senigallia
A Senigallia, l’affluenza alle urne si è attestata al 59,64%, con una diminuzione rispetto al 65,91% registrato nella precedente tornata elettorale. La partecipazione degli aventi diritto al voto ha registrato un calo di circa sei punti percentuali. La percentuale definitiva è stata comunicata dopo la chiusura delle urne e il conteggio dei voti.
A Senigallia uscita l'affluenza definitiva. Ha votato il 59,64% degli aventi diritto contro il 65,91% della precedente tornata elettorale. A breve l'inizio dello spoglio. Secondo un primo exit poll di viveresenigallia.it sarebbe corsa a 2 tra Romano (4753%) e Olivetti (4551%). Staccato Binci. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Affluenza definitiva a Loreto
Affluenza definitiva a Cerreto d'EsiA Cerreto d'Esi, l'affluenza alle urne si è attestata al 50,88%, superando di poco il metà degli aventi diritto.
Si parla di: Comunali, affluenza: alle 23 di domenica 24 maggio a Senigallia ha votato il 45,82%.
Elezioni Comunali in provincia di Ancona: i dati dell'affluenza (63,90%). Senigallia al top, crollo a Maiolati. LO SPOGLIO IN DIRETTAANCONA – Urne chiuse e schede nei raccordi: i dati definitivi della tornata per le elezioni comunali nella provincia di Ancona consegnano un quadro di partecipazione a due ... corriereadriatico.it
Senigallia, sfida a tre per la fascia tricolore. Affluenza in lieve calo: è al 45,82%SENIGALLIA La prima giornata di voto ha fatto registrare una lieve flessione nell’affluenza rispetto alle amministrative del 2020, in piena ... msn.com