Affluenza definitiva a Senigallia

Notizia in breve

A Senigallia, l’affluenza alle urne si è attestata al 59,64%, con una diminuzione rispetto al 65,91% registrato nella precedente tornata elettorale. La partecipazione degli aventi diritto al voto ha registrato un calo di circa sei punti percentuali. La percentuale definitiva è stata comunicata dopo la chiusura delle urne e il conteggio dei voti.