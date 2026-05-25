Affluenza definitiva a Senigallia

Da anconatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Senigallia, l’affluenza alle urne si è attestata al 59,64%, con una diminuzione rispetto al 65,91% registrato nella precedente tornata elettorale. La partecipazione degli aventi diritto al voto ha registrato un calo di circa sei punti percentuali. La percentuale definitiva è stata comunicata dopo la chiusura delle urne e il conteggio dei voti.

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A Senigallia uscita l'affluenza definitiva. Ha votato il 59,64% degli aventi diritto contro il 65,91% della precedente tornata elettorale. A breve l'inizio dello spoglio. Secondo un primo exit poll di viveresenigallia.it sarebbe corsa a 2 tra Romano (4753%) e Olivetti (4551%). Staccato Binci. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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