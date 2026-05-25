L' affluenza definitiva a Bondeno

Notizia in breve

Alle 15 di lunedì, a Bondeno il 55,22% degli aventi diritto ha partecipato alle urne. La città della provincia di Ferrara ha visto poco più della metà degli elettori recarsi ai seggi per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. L’affluenza si ferma a questa percentuale, con le urne chiuse successivamente. I dati definitivi saranno disponibili nelle prossime ore.