L' affluenza definitiva a Bondeno

Da ferraratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 15 di lunedì, a Bondeno il 55,22% degli aventi diritto ha partecipato alle urne. La città della provincia di Ferrara ha visto poco più della metà degli elettori recarsi ai seggi per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. L’affluenza si ferma a questa percentuale, con le urne chiuse successivamente. I dati definitivi saranno disponibili nelle prossime ore.

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Alla chiusura delle urne, alle 15 di lunedì, ha votato a Bondeno  il 55,22% degli aventi diritto. Nella città della provincia di Ferrara, poco più della metà degli elettori si è recato alle urne per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. All'ultimo dato di affluenza di domenica sera. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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