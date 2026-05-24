Affluenza alle ore 23 | ha votato il 46.01% degli agrigentini

Alle ore 23, le urne si sono chiuse ad Agrigento e sono stati conteggiati 23.586 voti su 51.266 aventi diritto, pari al 46,01%. La partecipazione si ferma a questa percentuale, con circa la metà degli elettori che ha espresso la propria preferenza. I dati ufficiali indicano il numero totale di votanti alla chiusura delle operazioni di voto.

Urne chiuse ad Agrigento dove alle ore 23 hanno votato un totale di 23.586 sui 51.266 agrigentini aventi diritto. L'affluenza è stata del 46.01%. Praticamente lo stesso trend delle passate elezioni amministrative. Alle comunali del 2020, alle ore 23, aveva votato infatti il 46,05% degli aventi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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