Ungheria al voto affluenza record | alle 15 ha già votato il 66% degli elettori

In Ungheria, l’affluenza alle urne si sta mantenendo elevata: alle 15 di oggi, il 66% degli elettori aveva già espresso il proprio voto. I dati provenienti dall’Ufficio nazionale elettorale indicano che la partecipazione si sta confermando alta rispetto alle tornate elettorali precedenti. La giornata di voto prosegue senza particolari problemi segnalati fino a questo momento.

Corre l’affluenza alle urne in Ungheria. Secondo i dati dell’Ufficio nazionale elettorale, alle 15 ha votato il 66% degli elettori: un livello eccezionale, ben oltre il 52,7% registrato alla stessa ora nel 2022 e, pur con quattro ore di voto ancora davanti, già a un passo dal dato finale di quattro anni fa, pari al 69,59%. La probabilità che il partito di opposizione Tisza, guidato da Peter Magyar, esca vittorioso dal voto ha superato l’85% sul mercato di previsione online Polymarket. Viceversa, la vittoria di Fidesz, partito del premier Viktor Orban, risulta inferiore al 15%. Le cifre si collocavano rispettivamente intorno al 75% e 25% prima di mezzogiorno e la forbice si è progressivamente allargata da allora, reagendo anche alle notizie di affluenza record.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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