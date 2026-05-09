Furto in casa della storica maestra mentre lei dorme | al risveglio l’89enne trova l’abitazione devastata dai ladri

Una donna di 89 anni ha scoperto al suo risveglio che la sua casa era stata visitata da ladri durante la notte. I malviventi sono entrati mentre lei dormiva e hanno messo a soqquadro gli ambienti, arrivando fino alla camera da letto. La scena che si è presentata al risveglio dell’anziana era di grande confusione e danni. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi.

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Caselle Landi (Lodi), 9 maggio 2026 – Si introducono nell’abitazione di una pensionata di novant’anni mentre lei dorme e rovistano ovunque, fino ad arrivare nella stanza da letto dove l’anziana stava riposando, ignara di tutto. Un furto senza scrupoli che ha lasciato sgomenta la piccola comunità. Anche perché la donna non tiene in casa nulla di valore da tempo, proprio per evitare pericoli. È accaduto nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio 2026, ai danni di Marisa Forti, storica insegnante del paese, molto conosciuta e amata in tutta la comunità locale. La donna, che il prossimo 27 maggio 2026 compirà novant’anni, vive sola nella casa di famiglia, dopo la scomparsa del marito Giovanni Grecchi, per anni medico condotto di Caselle Landi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furto in casa della storica maestra mentre lei dorme: al risveglio l’89enne trova l’abitazione devastata dai ladri ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Furto a Montefiascone, i ladri svaligiano l'appartamento mentre la proprietaria dormeI malviventi, entrati dopo aver rotto una finestra, hanno fatto incetta di tutto ciò che hanno trovato. Furto in appartamento nel centro di Salerno: ladri entrano di notte mentre la famiglia dormeSulla vicenda sono ora in corso accertamenti da parte della Polizia, impegnata a ricostruire la dinamica del furto e a risalire all’identità dei... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dall'auto all'appartamento: rubano le chiavi e corrono a svaligiare casa; Ladri in casa della suocera all'Isola Sacra: carabiniere fuori servizio derubato delle chiavi a Ostia Antica; Dal furto in auto al blitz in casa: arrestati due topi d’appartamento in via Mar della Cina; Roma, rubano le chiavi dall’auto e tentano il furto in casa: due arresti. Furto in casa della storica maestra mentre lei dorme: al risveglio l’89enne trova l’abitazione devastata dai ladriCaselle Landi, i malviventi sono entrati forzando la porta, hanno rovistato anche nella camera da letto e portato via l’argenteria di famiglia. Indagano i carabinieri ... ilgiorno.it Furto in casa: due minorenni svuotano casseforti, coinvolto il figlio della vittimaFurto a Caltagirone coinvolge due minorenni, uno figlio della vittima con casseforti violate e refurtiva recuperata dalla polizia. blitzquotidiano.it Furto nella notte allo stadio del nuoto di Taranto, struttura destinata ai Giochi del Mediterraneo 2026 x.com Furto collanina Navigli/Darsena sera reddit