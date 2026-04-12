La famiglia nel bosco diventa un film Netflix | trattative in corso mentre i bambini sono ancora in casa famiglia
Una famiglia coinvolta in una vicenda complessa sta attirando l’attenzione di Netflix, che sta valutando l’acquisto dei diritti per un film basato sulla loro storia. I due genitori sono ancora coinvolti in una permanenza presso una casa famiglia, mentre la madre sta pubblicando un libro con le proprie testimonianze. Le trattative tra le parti sono attualmente in corso.
Catherine e Nathan Trevallion potrebbero finire su Netflix. Il colosso dello streaming sarebbe interessato alla loro storia, mentre la madre pubblica un libro con le sue testimonianze.🔗 Leggi su Fanpage.it
Famiglia nel bosco, mamma Catherine allontanata dalla casa famiglia dei figli. Trasferiti altrove anche i bambiniLo ha stabilito il tribunale con un'ordinanza che, secondo quanto anticipato dal Tg1, è stata eseguita.
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