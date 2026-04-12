La famiglia nel bosco diventa un film Netflix | trattative in corso mentre i bambini sono ancora in casa famiglia

Una famiglia coinvolta in una vicenda complessa sta attirando l’attenzione di Netflix, che sta valutando l’acquisto dei diritti per un film basato sulla loro storia. I due genitori sono ancora coinvolti in una permanenza presso una casa famiglia, mentre la madre sta pubblicando un libro con le proprie testimonianze. Le trattative tra le parti sono attualmente in corso.