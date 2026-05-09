Carte clonate almeno 50 per fare il pieno di benzina gratis sorpresi a riempire le taniche | arrestati

Due persone sono state arrestate mentre tentavano di riempire taniche di benzina utilizzando oltre 50 carte carburante clonate al distributore self service. I carabinieri sono intervenuti in tempo per bloccare l'operazione e impedire che ottenessero il carburante senza pagamento. L'intervento ha portato all'arresto dei due individui coinvolti, che erano in fase di rifornimento con le carte fraudolente.

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