Carte clonate almeno 50 per fare il pieno di benzina gratis sorpresi a riempire le taniche | arrestati
Due persone sono state arrestate mentre tentavano di riempire taniche di benzina utilizzando oltre 50 carte carburante clonate al distributore self service. I carabinieri sono intervenuti in tempo per bloccare l'operazione e impedire che ottenessero il carburante senza pagamento. L'intervento ha portato all'arresto dei due individui coinvolti, che erano in fase di rifornimento con le carte fraudolente.
I carabinieri hanno sorpreso due persone al distributore self service mentre riempivano taniche di benzina utilizzando, ‘per il pagamento’, delle carte carburante clonate. È accaduto il 9 aprile a Biandrate (No) dove i carabinieri della compagnia di Susa, in collaborazione con i colleghi di.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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