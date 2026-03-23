Facevano il pieno a spese di aziende e automobilisti con le carte carburante clonate

Indagine dei carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco: denunciati nove cittadini dell'Est residenti a Padova, Treviso e Belluno. L'indagine partita da prelievi anomali in un'area di servizio di Vicenza Disarticolato un commando criminale dedito al furto e alla ricettazione di migliaia di litri di gasolio attraverso la clonazione di carte carburanti mediante microcamere e skimmer. Nove i denunciati che devono rispondere di ricettazione ed utilizzo indebito di carte di pagamento clonate in concorso. Nei giorni scorsi, nelle province di Padova, Treviso, Vicenza e Belluno, i carabinieri dell'Aliquota operativa Radiomobile della Compagnia di Piove di Sacco coordinati dal capitano Giancomo Chimienti hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e locale emesso dalla Procura della Repubblica di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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