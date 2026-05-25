Mohamed Salah dice addio al Liverpool dopo 9 anni: nell'ultima giornata di Premier League, ad Anfield, i Reds non vanno oltre l'1-1 contro il Brentford. L'egiziano è ugualmente protagonista: palo e assist per Curtis Jones. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'addio di Salah ad Anfield: Liverpool-Brentford 1-1, gol e highlights

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Will Mo Salah Get His Anfield Farewell | Liverpool v Brentford Preview

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