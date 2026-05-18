La stella del Liverpool Mohamed Salah rischia di essere ELIMINATO per l’addio ad Anfield in seguito allo sfogo di Arne Slot afferma la leggenda della Premier League
Una recente dichiarazione di un ex calciatore e allenatore ha portato all’attenzione la possibilità di un addio di Mohamed Salah dal Liverpool, dopo le parole di Arne Slot. La notizia si aggiunge a quanto accaduto venerdì sera, quando il club di Anfield ha subito una sconfitta per 4-2 in casa dell’Aston Villa, e si sa che Salah non era soddisfatto del risultato. La situazione potrebbe portare a decisioni importanti sul futuro del calciatore egiziano.
Notizia fresca giunta in redazione: Mohamed Salah non era contento dopo la sconfitta per 4-2 del Liverpool in casa dell’Aston Villa venerdì sera. L’egiziano, che domenica saluterà i tifosi del Liverpool ad Anfield contro il Brentford, ha affermato che la squadra ha bisogno di tornare al calcio “heavy metal” giocato sotto il predecessore di Jurgen Klopp, Arne Slot. Slot è sotto crescente pressione, con il Liverpool quinto in Premier League, dopo aver perso 12 partite in una triste difesa del titolo. Potrebbe piacerti Wayne Rooney dice che Arne Slot dovrebbe eliminare Mohamed Salah. Mentre la critica di Salah all’“ennesima sconfitta” non era un sentimento impopolare tra i tifosi del Liverpool, l’ex attaccante del Manchester United Wayne Rooney aveva una prospettiva diversa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Mohamed Salah applauds Liverpool fans at Anfield after win v. Brighton | Premier League | NBC Sports
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