La stella del Liverpool Mohamed Salah rischia di essere ELIMINATO per l’addio ad Anfield in seguito allo sfogo di Arne Slot afferma la leggenda della Premier League

Una recente dichiarazione di un ex calciatore e allenatore ha portato all’attenzione la possibilità di un addio di Mohamed Salah dal Liverpool, dopo le parole di Arne Slot. La notizia si aggiunge a quanto accaduto venerdì sera, quando il club di Anfield ha subito una sconfitta per 4-2 in casa dell’Aston Villa, e si sa che Salah non era soddisfatto del risultato. La situazione potrebbe portare a decisioni importanti sul futuro del calciatore egiziano.

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