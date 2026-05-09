Una partita intensa ad Anfield tra Liverpool e Chelsea ha visto entrambe le squadre creare numerose occasioni da gol. I Reds sono passati in vantaggio grazie a un gol di Gravenberch, ma il Chelsea ha risposto con Fernandez. Durante il match, sono stati segnati alcuni gol annullati e colpiti diversi pali, rendendo la sfida ricca di momenti clamorosi e di suspense.

Spettacolo e rimpianti ad Anfield tra Liverpool e Chelsea. I Reds passano avanti con un gran gol di Gravenberch, ma il Chelsea risponde con Fernandez in una partita piena di occasioni, pali e reti annullate. Palmer si vede cancellare il possibile vantaggio dal VAR, mentre anche Curtis Jones esulta inutilmente per fuorigioco. Nel finale, il Liverpool colpisce ancora il palo e la traversa con Szoboszlai e Van Dijk senza trovare il gol vittoria. .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Liverpool-Chelsea highlights: gol annullati, pali e occasioni clamorose ad Anfield

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Liverpool-Manchester City 1-2: gol e highlights | Premier League

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