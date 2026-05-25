Lacrime magliette da soggira e cori da stadio | la festa di Basile tra famiglia politica e vendette quasi annunciate

Da messinatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la cerimonia, presenti familiari e sostenitori, sono stati cantati cori da stadio e indossate magliette con scritte commemorative. La festa è stata accompagnata da momenti di commozione, con alcune persone in lacrime. La presenza di esponenti politici ha aggiunto un tono pubblico all’evento, che ha visto anche scontri e tensioni tra alcuni partecipanti. La manifestazione si è conclusa senza incidenti, ma con un clima di forte emotività.

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Nel giorno in cui la politica si prende sul serio, a Messina decide di presentarsi con il suo lato più umano — e, a tratti, decisamente teatrale. Nel comitato elettorale di Federico Basile la festa è già partita quando ancora le percentuali stanno finendo di consolidarsi, ma i protagonisti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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