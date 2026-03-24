Durante lo scrutinio del referendum sulla giustizia, sono stati udibili cori da stadio e messaggi minatori rivolti ai magistrati che avevano espresso un parere favorevole al ‘Sì’. Il pubblico ministero ha denunciato il clima teso e intimidatorio, che si è manifestato con slogan e cori contro i giudici che si erano schierati contro la loro posizione.

Annalisa Imparato nel mirino di alcuni colleghi per la sua posizione. La sua denuncia a Quarta Repubblica: "Stessi comportamenti di chi indaghiamo e arrestiamo" Un clima pesante, da resa dei conti. Poi a scrutinio concluso cori contro quei magistrati che la pensavano diversamente e hanno deciso di schierarsi in favore del ‘Sì’ al referendum sulla giustizia. E’ la denuncia di Annalisa Imparato, pubblico ministero a Santa Maria Capua Vetere. Il pubblico ministero Imparato ha raccontato come nei giorni che hanno anticipato il voto circolassero “messaggi minatori, da resa dei conti e in alcune chat di colleghi giravano messaggi da alcuni... 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Cori da stadio e messaggi minatori, la denuncia del pubblico ministero schierata per il 'Sì'

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