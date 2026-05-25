Lacrime e dolore in città | Vincenzo ucciso a 19 anni da un infarto

Un giovane di 19 anni è morto per un infarto nella serata di sabato in una città del Sud Italia. La vittima, uno studente, è stata colta da un malore improvviso e non ha potuto essere soccorsa. La notizia ha suscitato dolore tra familiari e amici. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. La salma è stata affidata alle autorità competenti per le procedure di rito.

Lutto ad Acerra per la morte di un giovane studente. Vincenzo Petrellese, 19 anni, è morto nella serata di sabato stroncato da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi per il giovane, studente del Liceo Artistico “Bruno Munari” che ha diffuso la notizia della tragedia.“Con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Acerra in lutto, Vincenzo muore a 19 anni: stroncato da infarto fulminanteAcerra piange la scomparsa di Vincenzo Petrellese, un giovane studente di 19 anni del Liceo Artistico “Bruno Munari”.

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disumanizzata, come se una parte di me se ne fosse andata via con te stamattina. Ma anche attraverso questo dolore immenso e le lacrime, sento il bisogno profondo di gridare al mondo chi eri, perché tutti devono sapere quale splendore sei stata. ?Cinque a x.com

Questo dolore è infinito reddit

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