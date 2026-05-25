Lacrime e dolore in città | Vincenzo ucciso a 19 anni da un infarto

Da napolitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di 19 anni è morto per un infarto nella serata di sabato in una città del Sud Italia. La vittima, uno studente, è stata colta da un malore improvviso e non ha potuto essere soccorsa. La notizia ha suscitato dolore tra familiari e amici. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. La salma è stata affidata alle autorità competenti per le procedure di rito.

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Lutto ad Acerra per la morte di un giovane studente. Vincenzo Petrellese, 19 anni, è morto nella serata di sabato stroncato da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi per il giovane, studente del Liceo Artistico “Bruno Munari” che ha diffuso la notizia della tragedia.“Con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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