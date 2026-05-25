Acerra in lutto Vincenzo muore a 19 anni | stroncato da infarto fulminante

Acerra piange la scomparsa di Vincenzo Petrellese, un giovane studente di 19 anni del Liceo Artistico “Bruno Munari”. È deceduto a causa di un infarto fulminante. La notizia ha suscitato dolore tra familiari, amici e la comunità locale. La morte improvvisa ha colpito senza preavviso, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva.

Stroncato da un infarto a soli 19 anni. Acerra in lutto per la morte di Vincenzo Petrellese, giovane studente del Liceo Artistico "Bruno Munari". Il giovane si sarebbe sentito male nella serata di sabato. A comunicare la tragica scomparsa è stato ieri mattina il suo istituto. Vincenzo frequentava la 5A, indirizzo Grafica, e quest'anno avrebbe conseguito la maturità. Il dirigente scolastico, insieme ai docenti, al personale ATA e a tutti gli studenti, ha espresso il più sentito cordoglio alla famiglia, ai parenti e ai compagni di classe del giovane. Il 19enne lascia un fratello più piccolo, la mamma e il papà. “Con immenso dolore e... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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