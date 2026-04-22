Vincenzo Iannitti, 19 anni, è stato ucciso in circostanze ancora da chiarire. Victor Uratoriu, amico di Vincenzo, ha raccontato i dettagli dell’accaduto durante un interrogatorio. La polizia sta indagando sulle cause del gesto e sulle modalità con cui si sono svolti i fatti. La vicenda ha suscitato attenzione nell’ambiente locale, dove gli investigatori cercano di ricostruire la dinamica dell’omicidio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Victor Uratoriu, un ragazzo di 19 anni, ha confessato di aver ucciso il suo migliore amico, Vincenzo Iannitti, in un tragico episodio avvenuto a San Castrese, nel Casertano. Questo terribile evento ha scosso la comunità locale e ha portato alla luce una storia di amicizia distrutta da un omicidio brutale. Dopo un mese di ricerche, il corpo di Vincenzo è stato rinvenuto occultato. Secondo le indagini, Victor avrebbe colpito l’amico con due coltellate, per poi tentare di nascondere il cadavere gettandolo dal terrazzo del suo appartamento.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Vincenzo, amico di Victor, ucciso a 19 anni: un tragico gesto dall’amicizia alla morte.

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Vincenzo Iannitti, ucciso con due coltellate a Sessa Aurunca: è stato il suo miglior amico. Ilmattino.it - facebook.com facebook

Il 19enne di origini romene, fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso l'amico 20enne Vincenzo Iannitti, il cui corpo è stato rinvenuto in una frazione di Sessa Aurunca, a Caserta, ha confessato il delitto. Il ragazzo ha raccontato di aver colpito Vincen x.com