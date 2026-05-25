L' abbraccio della falsa nipote che le ruba la catenina con la foto del figlio morto
Una donna è stata derubata della catenina d’oro con la foto del figlio morto da una ragazza che si è avvicinata fingendo di essere sua nipote. La giovane ha abbracciato la donna e, durante l’atto, le ha strappato il gioiello dal collo. La vittima si è accorta del furto poco dopo e ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. La ladra era già nota per aver colpito in passato con lo stesso metodo.
La ragazza che abbraccia gli sconosciuti e sfila la catenina d’oro è tornata a colpire. E questa volta lo ha fatto spacciandosi per la falsa nipote. La vittima, purtroppo, si è accorta solo quando la giovane si era allontanata, con l’amara sorpresa di avere perduto quel monile al quale era appesa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
A Poor Girl Saved A Runaway Boy—Then The Single Dad CEO Spoiled Her Crazy
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