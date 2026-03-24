Gino Paoli è deceduto all'età di 91 anni a Genova, città in cui è cresciuto. La sua eredità comprende il patrimonio lasciato dal cantautore, con alcuni discendenti che rivendicano quote. La prima moglie è stata esclusa dalla spartizione, mentre il nipote, che ha preso il posto del figlio premorto, e altri discendenti sono coinvolti nel procedimento di divisione.

A quanto ammonta l'eredità del compianto Gino Paoli? A chi andrà? L'artista si è spento a 91 anni a Genova, dove fin da bambino ha vissuto, anche se era nato a Monfalcone, in Friuli, il 23 settembre 1934. Il cantautore è stato uno dei personaggi chiave della scena musicale italiana. Sono sue alcune delle canzoni più belle e famose mai scritte nel nostro Paese: «Senza fine», «Il cielo in una stanza», «Sapore di sale», «Che cosa c'è", «La gatta», «Una lunga storia d'amore». Brani che tuttora generano guadagni. Ma chi godrà ora del patrimonio? . 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gino Paoli, chi sono gli eredi: la prima moglie esclusa, il nipote (che subentra al figlio morto) e gli altri discendenti

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