Falsa email di rinnovo della tessera sanitaria è una truffa che ruba tutti i dati

Una truffa tramite email falsa sta circolando nel territorio nazionale, coinvolgendo cittadini italiani. La comunicazione ingannevole si presenta come un messaggio proveniente da un ente pubblico e invita a rinnovare la tessera sanitaria. Si tratta di una campagna di phishing volta a sottrarre dati personali e sensibili delle persone. Le autorità hanno avviato indagini per bloccare questa attività fraudolenta e avvisano di non cliccare sui link contenuti nel messaggio sospetto.

È in corso un nuovo tentativo di truffa. La nuova campagna di phishing rischia di colpire migliaia di cittadini italiani, poiché la finta email parte da un presunto contatto del ministero della Salute. Il Ministero ha quindi lanciato l’allerta riguardante il raggiro che sembra aver già fatto le prime vittime. Dalla nota ufficiale scopriamo che si tratta di false email che simulano comunicazioni istituzionali al cui interno è presente un link. Cliccando su questo, c’è il rischio di farsi sottrarre dati sensibili, come coordinate bancarie o la propria identità. Nell’email infatti vi è un link per aggiornare la tessera sanitaria o il fascicolo sanitario elettronico, passaggio senza il quale si rischia di “perdere l’accesso ai servizi sanitari digitali”.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Falsa email di rinnovo della tessera sanitaria, è una truffa che ruba tutti i dati Notizie correlate Attenzione alle email truffa sul rinnovo della Tessera Sanitaria: come difendersiMolti utenti stanno ricevendo email che invitano a “rinnovare” la tessera tramite link apparentemente ufficiali, in realtà si tratta di tentativi di... Leggi anche: False email sul rinnovo della tessera sanitaria, la nuova truffa online Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: False email dal ministero della Salute chiedono dati personali: Sono tentativi di truffa; Dati personali chiesti da false email del Ministero: attenzione, sono tentativi di truffa; False mail sul rinnovo della tessera sanitaria: Fare massima attenzione; False email dal ministero della Salute: Sono tentativi di truffa. Un'email del Ministero della Salute ti invita al rinnovo della tessera sanitaria, ma è una truffaIl Ministero della Salute lancia l'allarme: stanno circolando email di phishing che provano a truffare gli utenti con il pretesto del rinnovo della tessera sanitaria ... libero.it False email dal ministero della Salute, 'sono tentativi di truffa'Stanno circolando false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a fornire dati personali per il rinnovo o l'iscrizione a servizi sanitari digitali ... ansa.it Falsa email a nome di Mons Savino: la Diocesi denuncia un tentativo di truffa e avverte del rischio virus. - facebook.com facebook False email dal ministero della Salute: 'Sono tentativi di truffa' x.com