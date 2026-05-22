Muore il patron di Slow Food Carlo Petrini | a Ravenna l' abbraccio con re Carlo

È deceduto all'età di 76 anni il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre. Durante la sua vita, si è dedicato a promuovere la biodiversità, l’agricoltura sostenibile e i principi di un’alimentazione equilibrata e accessibile. La notizia è stata accolta con un abbraccio a Ravenna, dove si è svolta una cerimonia in suo ricordo, con la partecipazione di diverse personalità, tra cui un rappresentante della famiglia reale.

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