Muore il patron di Slow Food Carlo Petrini | a Ravenna l' abbraccio con re Carlo
È deceduto all'età di 76 anni il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre. Durante la sua vita, si è dedicato a promuovere la biodiversità, l’agricoltura sostenibile e i principi di un’alimentazione equilibrata e accessibile. La notizia è stata accolta con un abbraccio a Ravenna, dove si è svolta una cerimonia in suo ricordo, con la partecipazione di diverse personalità, tra cui un rappresentante della famiglia reale.
Se n'è andato all'età di 76 anni anni il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, dopo una vita spesa a promuovere la biodiversità, l'agricoltura sostenibile e il cibo sano e a giusto prezzo. Petrini, da tempo malato, era stato a Ravenna in diverse occasioni: l'ultima l'11. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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