Il 21 maggio, nella sua casa di Bra, è deceduto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, all'età di 76 anni. La sua vita si è intrecciata con quella del re, con cui aveva condiviso visite, scambi di opinioni e un abbraccio che andava oltre le formalità. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra coloro che lo conoscevano e lo seguivano, lasciando un vuoto nel movimento di cui era stato punto di riferimento.

Il 21 maggio, nella sua casa di Bra, è scomparso Carlo Petrini. Fondatore di Slow Food, aveva 76 anni. Negli anni, proprio grazie al suo impegno nel settore della gastronomia, ha stretto amicizie “importanti”: con papa Francesco, l’avvocato Agnelli e persino re Carlo. Del legame con il sovrano britannico Petrini parlò in un’intervista al Corriere della Sera, raccontando di avere incontrato per la prima volta il figlio della regina Elisabetta nel 2004: « Era venuto alla prima edizione di Terra Madre a Torino, 21 anni fa, e da allora siamo diventati amici: ogni anno andavo a Highgrove House o a Clarence House, lui ha aiutato molto Slow Food Uk». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Addio al fondatore di Slow Food Carlo Petrini. La sua amicizia speciale con re Carlo tra visite, scambi di opinioni e un abbraccio oltre le formalità

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Addio a Carlo Petrini, fondatore visionario di Slow Food

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