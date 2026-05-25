L’abbiamo trovata così Elena scomparsa nel nulla il terribile annuncio dei ricercatori | spaventoso

Una giovane escursionista di 23 anni è morta dopo una caduta in montagna in Alto Adige, vicino al Passo Gardena. La donna è stata trovata in condizioni critiche lungo un tratto innevato e non è sopravvissuta alle ferite riportate. I soccorritori sono intervenuti sul luogo, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Tragedia in montagna in Alto Adige, dove una giovane escursionista di 23 anni ha perso la vita dopo una drammatica caduta lungo un tratto innevato nei pressi del Passo Gardena. La vittima si chiamava Elena Berselli ed era residente a Zola Predosa, in provincia di Bologna. La notizia della morte della giovane ha profondamente colpito la comunità locale e gli appassionati di escursionismo. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza stava effettuando un’escursione insieme a un’amica nella zona della Val Mezdì, nel gruppo del Sella, a circa 1.800 metri di quota. Durante il percorso avrebbe perso l’equilibrio scivolando per oltre 200 metri su un tratto ancora coperto di neve. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Elena Nicol Pasqualotti (@elenanicolpkn61) / Posts / X x.com

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