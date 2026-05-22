Un uomo scomparso nel nulla in Italia è stato confermato come deceduto dai ricercatori. La scoperta di uno zaino abbandonato sul ciglio di una strada nei boschi di Ortanella, sopra Esino Lario, nel Lecchese, ha portato all’avvio delle ricerche. La polizia ha sequestrato lo zaino e avviato accertamenti per verificare l’identità della persona e le circostanze della scomparsa. Non ci sono ulteriori dettagli sulle modalità o sulle cause del decesso.

La scoperta di uno zaino abbandonato sul ciglio della strada ha fatto scattare immediatamente l’allarme nei boschi di Ortanella, sopra Esino Lario, nel Lecchese. All’interno c’erano il cellulare e i documenti di Marino Parini, 62 anni, ma dell’uomo non vi era alcuna traccia. Una situazione apparsa subito inquietante e che ha dato il via a ore di ricerche serrate nella zona montana della Valvarrone, sul lago di Como. A notare lo zaino sono stati alcuni escursionisti nella tarda mattinata di venerdì. In un primo momento si era sperato che il 62enne fosse già rientrato a casa dopo aver dimenticato accidentalmente i propri effetti personali durante una passeggiata nei boschi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Purtroppo è lui”. Scomparso nel nulla in Italia, il drammatico annuncio dei ricercatori

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