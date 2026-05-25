Il corpo di una donna è stato rinvenuto in un'area di montagna, dove era scomparsa da diverse ore. La vittima, con uno zaino ancora sulle spalle, è stata trovata priva di vita tra la vegetazione. I soccorritori hanno riferito di averla trovata così, senza segni di colluttazione visibili. La scomparsa è iniziata nel pomeriggio, quando si era avviata con l'intenzione di fare escursione in quota.

Un pomeriggio iniziato come tanti, con lo zaino in spalla e la voglia di respirare alta quota. Poi il silenzio: telefoni muti, nessun messaggio, nessun segnale. E quando l’attesa diventa paura, in montagna ogni minuto pesa doppio. Nelle Dolomiti, tra neve che resiste alla primavera e pareti che non perdonano, è scattata una ricerca tesa, complicata, fatta di coordinate incerte e di speranze appese a un dettaglio. Finché dall’alto, nel buio che scendeva, qualcuno ha visto qualcosa. La storia arriva dall’Alto Adige, nella zona del Passo Gardena. Due giovani escursioniste erano uscite insieme e, col passare delle ore, amici e familiari non sono più riusciti a contattarle. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “L’abbiamo trovata così”. Elena scomparsa nel nulla, il terribile annuncio dei soccorritori

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Elena Nicol Pasqualotti (@elenanicolpkn61) / Posts / X x.com

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