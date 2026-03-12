Vuelle anche Oriano Valentini suona la carica | Siamo pronti a far parte del super consorzio

In casa Vuelle si registra un forte entusiasmo, con Oriano Valentini che annuncia la volontà di entrare nel super consorzio. Domani si aprono le Final Four di Coppa Italia, e la squadra si presenta nuovamente prima in classifica. Nel frattempo, tra le quinte, si stanno definendo le strategie per il futuro del club.

E’ un momento di grande fermento in casa Vuelle: domani iniziano le Final Four di Coppa Italia, con la squadra di nuovo prima in solitaria, mentre dietro le quinte si sta lavorando per il futuro. Oriano Valentini, membro del Cda, conferma le indiscrezioni che vorrebbero la sua azienda disponibile ad affiancare la Str della famiglia Valli per la formazione di un super-consorzio che renderebbe più rapide le decisioni e più forte la società: "La Valentini Group è già parte attiva del progetto Vuelle ed io faccio parte del Cda. Se il percorso dovesse portare alla nascita di un super-consorzio per rafforzare la struttura societaria, la nostra azienda è pronta a farne parte e a dare il proprio contributo – dice con chiarezza -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

