Perché la Corea del Nord ha deciso di puntare sulle armi spaziali

La Corea del Nord ha annunciato di aver fissato nuovi obiettivi per il suo esercito, concentrandosi sull'acquisizione di armi strategiche segrete e speciali. La Commissione militare centrale del Partito ha esaminato i piani di difesa e approvato programmi a lungo termine, con l’obiettivo di rafforzare le capacità militari del paese. La decisione riguarda specificamente lo sviluppo di armi spaziali.

"La Commissione militare centrale del Partito ha fissato gli obiettivi chiave per dotare il nostro esercito di nuove armi strategiche segrete e speciali, ha esaminato attentamente i nuovi piani di difesa e ha approvato i programmi a lungo termine". Un mese fa, in occasione del nono Congresso del Partito dei Lavoratori di Corea, Kim Jong Un annunciava una svolta passata quasi sotto traccia. La Corea del Nord, spiegava il suo leader, avrebbe accelerato il rafforzamento della propria Difesa. La lista di jolly citata dal presidentissimo comprendeva "sistemi missilistici balistici intercontinentali per il lancio da terra".

