Dal 25 al 29 maggio 2026, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo va in onda su Rai1 alle 14. La trasmissione, dedicata a storie di vita quotidiana, continua la sua programmazione settimanale senza interruzioni. Gli ospiti invitati partecipano alle interviste e alle discussioni in studio, offrendo aggiornamenti su vari temi. La trasmissione si svolge durante le ore centrali del pomeriggio, con un format che alterna momenti di intrattenimento e approfondimento.

Nel pieno della primavera e in chiusura del mese di maggio, La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, prosegue il suo racconto quotidiano su Rai 1 dalle ore 14.00, da lunedì 25 a venerdì 29 maggio 2026. Tra i tanti ospiti fenomeni di costume, volti noti dello spettacolo, storie personali e consigli di benessere. Tra i protagonisti più attesi della settimana: Lino Banfi, autentica icona dello spettacolo italiano, amatissimo dal pubblico televisivo e oggi al centro dell’attenzione con la sua prima autobiografia, 90, non mi fai paura!, pubblicata in vista del compleanno, il 9 luglio 2026. Accanto a lui, sull’accogliente divano arancione, Gabriele Cirilli, attore comico abruzzese tra i protagonisti del film Rai Meglio tardi che mai, e Giorgia Palmas, showgirl e volto noto della televisione italiana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 25 al 29 maggio 2026

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