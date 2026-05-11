Da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2026, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo viene trasmesso su Rai1 alle ore 14. La puntata settimanale di La Volta Buona prevede la presenza di diversi ospiti, confermando la sua programmazione giornaliera di metà pomeriggio. La trasmissione si svolge dal lunedì al venerdì, con una durata consueta nel primo pomeriggio.

La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, prosegue la sua programmazione settimanale in onda da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2026, alle ore 14.00, su Rai 1, in diretta dagli Studi Rai di Roma. Cinque appuntamenti quotidiani con tanti ospiti. I volti più popolari e amati dal pubblico, tra storie personali, attualità, fenomeni di costume e società. Il salotto pomeridiano di Rai 1 è un mix di interviste, rubriche, collegamenti e intrattenimento, per un racconto corale vicino al pubblico, tra leggerezza, emozioni e storie di vita quotidiana. Anticipazioni e ospiti della settimana. La settimana si apre con il talk dedicato ai “ Segreti di famiglia ”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 11 al 15 maggio 2026

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La volta buona perché lo studio non è addobbato Caterina Balivo “Niente soldi”

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