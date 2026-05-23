Alessandra Mussolini ha lasciato il Grande Fratello VIP con un messaggio di orgoglio, affermando di aver già vinto. Ha condiviso un video con sua madre, Maria Scicolone, definendo questa esperienza come la vittoria più grande. La concorrente si è detta soddisfatta del percorso e ha lasciato il reality con la testa alta.

Per Alessandra Mussolini, si è già consumata la vittoria più grande: da questa edizione del Grande Fratello VIP, è uscita a “testa alta”. Considerata dal minuto zero il personaggio “controverso” dell’edizione, alla fine ha conquistato una larga fetta di spettatori e di fan sui social. Tornata a casa, Alessandra sta festeggiando questo momento speciale ed è andata a trovare la mamma, Maria Scicolone. Alessandra Mussolini, il video emozionante con mamma Maria Scicolone. Alessandra Mussolini, figlia di Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren, e Romano Mussolini, è ormai riuscita a conquistare il suo spazio in tv, con numerose esperienze che l’hanno condotta a essere incoronata vincitrice dell’ottava edizione del Grande Fratello VIP. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alessandra Mussolini, il video con mamma Maria Scicolone: “La vittoria più grande”

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Maria Scicolone La madre di Alessandra Mussolini e i sacrifici per le figlie

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Frignando come un bambino per il video di Alessandra Mussolini con la mamma #gfvip x.com

This is Alessandra Mussolini, granddaughter of former italian dictator Benito Mussolini. Here they are revisiting her family. reddit

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