Alessandra Mussolini si commuove rivedendo mamma Maria dopo mesi | Poterla amare è la vittoria più grande Il video

Non si vedevano da un po' e precisamente da quando lei era entrata nella Casa del Grande Fratello Vip. Ieri, 23 maggio, la reunion. Si sta parlando di Alessandra Mussolini (vincitrice del reality condotto da Ilary Blasi) e mamma Maria Scicolone. Classe 1938, Maria è la sorella della più famosa. 🔗 Leggi su Today.it

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