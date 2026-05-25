La vita normale di William e Kate con Louis che a colazione lascia tracce di marmellata ovunque

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il principe William ha raccontato che il figlio più giovane, Louis, a colazione lascia tracce di marmellata ovunque. La coppia reale vive una quotidianità semplice, con i figli che si comportano come bambini comuni. Non ci sono dettagli su altre abitudini o episodi, ma il commento evidenzia un’immagine di famiglia senza particolari formalità. Le dichiarazioni sono state pubblicate tramite fonti ufficiali, senza ulteriori commenti.

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Il principe William e Kate Middleton sono due genitori assolutamente "normali" e a dimostrarlo sono state le dichiarazioni dell'erede al trono: ecco cosa ha raccontato di Louis.-. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Intervistato alla radio, William ha raccontato che Louis lascia sempre le impronte di marmellata in auto. E molte altre cose...Il principe William ha parlato alla radio, condividendo vari dettagli sulla vita quotidiana.

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